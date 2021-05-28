РИАМО - 28 мая. На даче собаку можно поселить в конуре, вольере или в доме, правильно подобранное место сделает проживание животного комфортным, сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Если собака никогда не жила на улице, то не нужно переселять ее из дома на свежий воздух, поскольку это может оказаться большим стрессом для животного. Помимо того, что собака может испугаться, есть вероятность, что питомец убежит с участка.

«Для содержания собаки во дворе нужно создать животному максимально комфортные условия. Вольер должен быть расположен так, чтобы одна часть была постоянно в тени, а на другую попадали солнечные лучи», – пояснили в пресс-службе.

Будку стоит расположить в середине вольера. В теплое время года, как правило, внутрь кладут солому или древесную стружку. Будку необходимо сделать удобной для собаки: у питомца должна быть возможность переворачиваться и ложиться в удобной позе.

Крайне важно убедиться, что крыша вольера надежно укрыта непромокаемым материалом, а вход в будку закрыт от ветра и дождя.

Также хозяину нужно помнить, что вольер и будка нуждаются в постоянном уходе и дезинфекции – это необходимо для хорошего самочувствия питомца.

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