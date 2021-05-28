РИАМО - 28 мая. Для охраны частного дома и дачного участка подойдет собака с выраженным охранным инстинктом или та, у которой есть к этому интерес. Впоследствии склонности животного можно развить до профессиональных навыков собаки-охранника, сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Хозяевам напомнили, что охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Это крайне важный аспект их содержания.

Собак-охранников готовят со щенячьего возраста, поэтому в процессе воспитания очень важны условия, в которых будет находиться пес. Такие собаки должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории.

«Сторожевые породы собак призваны охранять территорию, главная задача таких сторожей – оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом, а в крайнем случае – атаковать», – уточнили кинологи.

При этом не каждая собака готова стать человеку надежным и достойным охранником. Важно не только выбрать правильную породу, но и с детства дрессировать и обучать пса совместно с профессионалами.

Только правильно выбранная и безупречно воспитанная собака станет надежным другом и отличным охранником, который будет оберегать дом.

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