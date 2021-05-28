РИАМО - 28 мая. Для охраны дачного участка лучше всего подойдут сторожевые породы собак, например, кавказская овчарка или тибетский мастиф, сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации.

«Для этих целей подойдут такие породы, как московская сторожевая, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф и русский черный терьер», – отметили в пресс-службе.

Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, однако таких собак все равно обязательно следует дрессировать.

Регулярные занятия с собакой необходимы для того, чтобы владелец был способен контролировать поведение животного в любой ситуации. Хозяин сторожевой собаки должен быть на 100% уверен, что сможет взять ее под контроль.

При выборе собаки-охранника не нужно торопиться – стоит несколько раз взвесить все за и против и только после этого приобретать животное.

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