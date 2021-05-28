РИАМО - 28 мая. В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла, возможны дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем 28 мая погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер, который будет обусловлен близостью атмосферного фронта с волнами, протянувшегося с юго-запада на северо-восток», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в этот день в Москве будет колебаться от плюс 20 до плюс 22 градусов, а в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов. Возможны дожди.

Переменный ветер разовьет скорость от 2 до 7 м/с.

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