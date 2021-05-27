РИАМО - 27 мая. Малоэтажное строительство на данный момент является одним из перспективных видов застройки для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Такой тип застройки очень востребован. Всему свое время. Те многоэтажки, которые мы видим, не всегда радуют глаз, скажем так. Поэтому мы, как и Москва, внедряем новый стандарт, чтобы жизнь была комфортной, чтобы во дворе не было машин, чтобы все было в один уровень. Сегодняшние технологии должны делать жизнь комфортней», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что главной задачей является иметь комфортный, чистый двор и подъезды.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщала, что новые стандарты жилищного строительства планируют ввести в регионе до 1 июля 2021 года.

Она добавила, что по поручению губернатора региона были разработаны стандарты качества строительства жилья. Они касаются планировочных и фасадных решений, благоустройства, отделки квартир, инженерных систем, организации строительства и эксплуатации.