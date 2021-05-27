РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) очень важным для развития и понимания перспектив страны и регионов.

«Форум - весьма важное событие. Прежде всего потому, что там выступает президент с экономической программой. Экономический форум помогает видеть перспективы развития страны и регионов. В частности, по ЦКАД, который мы сдаем буквально через месяц полностью, решение было принято именно на ПМЭФ президентом», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что на форуме Московская область сделает акцент на медицину, а также на современное сельское хозяйство.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум». Деловая программа мероприятия будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. На форуме будут соблюдать все антикоронавирусные меры.

Форум проводят с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента России.