РИАМО - 27 мая. Прием заявок завершили в конкурсе управленцев «Лидеры России», в нем будут участвовать более 800 ИТ-специалистов Московской области, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Для участников конкурса начался дистанционный этап.

«Московская область активно развивает цифровые технологии: ЦУР, «Добродел», электронные госуслуги. Уверен, что ИТ-лидеры смогут присоединиться к важной миссии по внедрению цифровых технологий как в Подмосковье, так и по всей России», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он уточнил, что в этом году на конкурс от Подмосковья было подано 802 заявки по направлению «Информационные технологии».

Всего в конкурсе участвуют 173 тыс. человек из 85 регионов РФ. От Подмосковья подано 6940 заявок. Таким образом, область входит в топ-3 регионов страны по количеству регистраций. Трек «Информационные технологии» также входит в топ-3 популярных направлений: всего поступило 16 тыс. заявок.

В этом году видеоинтервью, которое каждый участник записывал на этапе регистрации, проверяет искусственный интеллект. Программа отсматривает 173 тыс. роликов и оценивает их по таким параметрам, как эмоции, грамотность речи и еще 6 тыс. других.

Первый дистанционный этап конкурса «Лидеры России» начался 20 мая. Участникам предстоит пройти тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала. По итогам этапа каждый участник получит развернутые отчеты об уровне компетенций и персональные рекомендации по их развитию.

После тестов будет проведен первый отсев. Те, кто наберет достаточное количество баллов, будут допущены до второго дистанционного этапа. Конкурсанты ИТ-направления будут проходить специализированные тесты, оценивающие их профподготовку.

Победители трека «Информационные технологии» получат наставничество от известных представителей ИТ-сферы в России и приглашения на работу в органы государственной власти, подведомственные организации, компании и крупные холдинги, реализующие проекты цифровой трансформации. Основной приз конкурса – грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом вузе страны.