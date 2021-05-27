РИАМО - 27 мая. Каждый день по разным маршрутам со столичных вокзалов уходит порядка 28 тыс. посылок и 94 тыс. простых и заказных писем, мелких пакетов, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России».

На сегодняшний день в Москве прижелезнодорожные почтамты работают на четырех вокзалах. С них ежедневно уходят не только почтовые вагоны в составах пассажирских поездов, но и целые почтовые составы.

Самый протяженный маршрут - из Москвы до Владивостока, он составляет более 9 тыс. км в одну сторону. За год объем почты только одного прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале составил свыше 1 млрд отправлений.

Несмотря на развитие и постоянное внедрение новых, современных и скоростных логистических маршрутов, почтовые поезда остаются по-прежнему востребованными. Почтовый обмен происходит на всем пути следования состава. Самые маленькие населенные пункты, куда не так часто приходит почтовая машина и точно не летают самолеты, обслуживает почтовый поезд.

Почтовые вагоны и поезда идут по самым разным направлениям. Например, с Павелецкого вокзала почта отправляется в Астрахань, Ростов и Махачкалу. На Белорусском вокзале почтовые отправления отправляются по маршруту Москва-Калининград-Москва, который следует по территории России, Республики Беларусь и Литовской Республики.

Ярославский вокзал отправляет почту в Воркуту и Архангельск, с Казанского она уходит во Владивосток.

Груз доставляется до самых труднодоступных населенных пунктов страны, такие как Якутия, Амурская область, труднодоступные районы Забайкальского края.