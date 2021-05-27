РИАМО - 27 мая. В Московской области работники и работодатели региона могут принять участие в разработке проекта соглашения о минимальной заработной плате, сообщает пресс-служба Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Коллективные переговоры по разработке проекта соглашения пройдут между правительством Московской области, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей региона.

Дополнительную информацию можно получить в министерстве социального развития региона.

Кроме того, за информацией можно обратиться в союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и Московский областной союз промышленников и предпринимателей (региональное объединение работодателей).