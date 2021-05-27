РИАМО - 27 мая. Отборочный этап военно-спортивной игры «Победа» пройдет 29 мая на базе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В отборочном этапе игры поучаствует порядка 300 представителей юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья в возрасте от 14 до 18 лет. Состязание посвящается 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тот, кто победит на отборочном этапе, представит Московскую область на всероссийских соревнованиях.

«Игра «Победа» – главная для юнармейцев. На территории Московской области нам удалось создать целую систему военно-спортивных состязаний, которые проходят на протяжении всего учебного года. Это позволяет отобрать лучшие команды из муниципалитетов, которые будут представлять Подмосковье на всероссийском уровне. 29 мая узнаем имя сильнейшей сборной региона», – сказал начальник регионального штаба движения «Юнармия» в Московской области Александр Легков.

Игра состоит из пяти конкурсов, которые называются «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Тактическая игра местности «Дорога победителей»», «Статен в строю-силен в бою!», «Ратные страницы истории Отечества».

Соревнование начнется в 10:00 и пройдет в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.