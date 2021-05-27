РИАМО - 27 мая. В 2021 году с 15 мая по 30 сентября проводится независимая оценка работы 195 учреждений культуры в 42 округах Подмосковья, оценивать их будут местные жители, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Местные жители могут с помощью онлайн-анкетирования, телефонного опроса, а также голосования в электронных терминалах оценить качество услуг в домах культуры, библиотеках, музеях, театрах, парках и концертных организациях региона.

Основными критериями оценки являются открытость и доступность информации об организации культуры, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации культуры, удовлетворенность качеством оказания услуг, доступность для инвалидов.

Независимую оценку сферы культуры в Подмосковье проводят с 2015 года. К 2020 году оценку прошли абсолютно все такие учреждения региона.

В 2020 году местные жители оценили работу 247 организаций в 42 округах. В опросах и анкетировании приняли участие более 237,5 тыс. человек.

Лучшими учреждениями культуры в 2020 году стали: культурный центр «Дом Озерова» (Коломна) – 99,2 балла (из 100 возможных), Жуковская централизованная библиотечная система (городской округ Жуковский) – 98,7, центр досуга и культуры «Черкизово» (Коломна) – 98,4, Дворец культуры «Тепловозостроитель» (Коломна) – 98,3, центр культуры и досуга «Мечта» (Орехово-Зуевский городской округ) – 98,2.

За весь период оценок самым лучшим остается Шаховской районный историко-краеведческий музей (городской округ Шаховская), набравший в 2019 году 99,86 балла.