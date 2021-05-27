РИАМО - 27 мая. В столице в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 28 мая прогнозируются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендовали снизить скорость в непогоду, а также увеличить дистанцию от впереди едущих машин и избегать внезапных маневров на дороге.

Автомобиль посоветовали парковать вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, также не рекомендуется прятаться под деревьями в непогоду. При движении по краю дороги пешеходам нужно обязательно обозначить себя светоотражающими элементами.