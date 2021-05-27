РИАМО - 27 мая. С начала 2021 года общая сумма проведенных по предписаниям Госжилинспекции Московской области перерасчетов платежей за услуги ЖКХ составила 6,441 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной Государственной жилищной инспекции.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что в случае, если у граждан возникают сомнения в верности начислений за коммунальные услуги, им нужно обращаться в УК либо ресурсоснабжающую организацию при заключении с ней прямых договоров.

«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и по его желанию заверенные подписью и печатью руководителя», – сказала Федина.

Она добавила, что в случае несогласия с информацией или отказе ее предоставить граждане могут направить обращение в Госжилинспекцию для проверки. Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ, форму обратной связи по ссылке: https://gzhi.mosreg.ru/ с обязательной регистрацией в ЕСИА, а также через «Почту России» по адресу: Одинцовский городской округ, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1А.

Возврат средств

В текущем году по обращениям граждан прошло 314 документарных проверок, было выдано 157 предписаний о перерасчетах. Основная часть коснулась расчета платы за отопление. Так, жителям десяти городских округов Подмосковья вернули 4,54 млн рублей.

Преимущественная часть суммы была возвращена жителям городского округа Красногорск – 2,166 млн рублей, далее расположились округа Котельники – почти 1,8 млн рублей, Солнечногорск – свыше 238 тыс. рублей, Истра – более 126 тыс. рублей, Шаховская – почти 105 тыс. рублей, Талдомский – более 86 тыс. рублей, Чехов – свыше 14 тыс. рублей, Дзержинский – порядка 2,7 тыс. рублей, Наро-Фоминский – более 1,9 тыс. рублей и Протвино – 1,8 тыс. рублей.

На втором месте по числу возвращенных средств оказались перерасчеты за вывоз ТКО в городских округах Мытищи – свыше 1,6 млн рублей, Дмитровский – почти 4 тыс. рублей, а также Дзержинский – 526 рублей.

За горячее водоснабжение жителям городских округов Подмосковья вернули 235 467 рублей, в том числе жителям Подольска – свыше 168 тыс. рублей, Наро-Фоминского округа – 61,1 тыс. рублей, Талдомского округа – 4,4 тыс. рублей, Дзержинского и Звездного городка – 1,3 тыс. рублей и 306 рублей соответственно.

После перерасчета за общедомовые нужды заявители из Дмитровского округа, Красногорска, Дубны, Красноармейска, Подольска и Дзержинского получили свыше 54 тыс. рублей. Еще 1 121 рубль УК возместили жителям городских округов Дзержинский и Протвино. Деньги были возвращены за неверно начисленную плату за холодное водоснабжение.