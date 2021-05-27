РИАМО - 27 мая. В столице проходит ежегодная акция «На работу на велосипеде», она продлится по 4 июня, сообщает пресс-служба проекта по развитию велокультуры Let's bike it!

«За год с коронавирусом велотранспорт стал лишь актуальнее, так как позволяет передвигаться, избегая больших скоплений людей в общественном транспорте, и не тратить время в пробках. Многие города мира воспользовались возможностью и значительно увеличили протяженность велоинфраструктуры», – сказал куратор Let’s bike it! Владимир Кумов.

Он добавил, что количество велосипедов на улицах Москвы выросло еще в прошлом году, в текущем году повышенный интерес к акции наблюдается у компаний.

Партнеры акции планируют предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы, а работодатели – призвать сотрудников приезжать в офис на велосипеде.

Список бонусов и скидок, который найти по ссылке: www.bike2work.ru/bonus, пополняется на постоянной основе. Так, велосипедисты могут воспользоваться бесплатным ТО, получить скидки на билеты в театры и экскурсии проекта «Москва глазами инженера» и бесплатные угощения в московских кафе. Уже 3 июня «Велобайк» увеличит время бесплатного проката с 30 до 60 минут.

Кроме того, 3 июня в столице появятся «энергетические точки», где велосипедисты смогут получить подарки в виде экосумок от команды проекта. В текущем году три новые «энерготочки» появятся за Третьим транспортным кольцом. Участвующие в акции смогут получить в подарок сувениры, угощения, а также подарки от издательства Strelka Press и «Яндекс.Лавки».

С 08:00 до 11:00 3 июня «энергетические точки» в Москве разместятся в Саду им. Баумана у веранды около центрального входа, у главного входа в ТАСС, на Хлебозаводе возле желтого контейнера «Веломедик», около велопроката Electra в Музеоне, у главного входа на Даниловский рынок, у музея «Москва-Сити», на главной площади кремля «Русское Подворье» в Измайлове, а также у центрального входа на рынок на Ленинском.