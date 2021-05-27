РИАМО - 27 мая. Можайская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение отношении двух местных жителей, которые обвиняются в осквернении Вечного огня, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По версии следствия, 9 мая обвиняемые разложили еду и спиртное на поверхности мемориала «Вечный огонь» в мемориальном сквере на улице Клементьевской, чем продемонстрировали свое пренебрежение ко Дню памяти.

После этого один из злоумышленников закурил сигарету и сбрасывал пепел на поверхность памятника, оскверняя указанное сооружение и выражая тем самым явное безразличие к чувствам памяти о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны.

Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.