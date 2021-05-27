РИАМО - 27 мая. Фонд подмосковных библиотек вырос в 2020 году на 438 тыс. книг и составляет 18,2 млн изданий, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В прошлом году, несмотря на антиковидные ограничения, библиотечная работа в Московской области не останавливались. В том числе продолжалось создание единого электронного каталога Подмосковья, а также оцифровка изданий.

Благодаря этой работе в каталог добавилось 465 тыс. новых записей, а количество документов в нем достигло 7,6 млн единиц.

За минувший год количество оцифрованных книг увеличилось на 21% и составило 63 тыс. экземпляров.