РИАМО - 27 мая. На торжественной церемонии открытия V Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде вручили призы Клоду Лелушу, Максиму Никулину и ансамблю имени Александрова, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Министр культуры Московской области Елена Харламова обратилась к гостям церемонии с приветствием. Она отметила, что фестиваль уже пятый раз проходит на родине актера Вячеслава Тихонова, который исполнил роль Штирлица в культовом многосерийном фильме «17 мгновений весны».

«Международный фестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова – не про ностальгию, а про современное кино. Это всегда диалог зрителя и кинематографистов, продвижение качественного кино на российский кинорынок, актерские и режиссерские дебюты», - сказала Харламова.

Всемирно известному режиссеру Клоду Лелушу вручили специальный приз «Мужчина и женщина» в честь 55-летия одноименного фильма. Гостям церемонии показали, как во Франции режиссеру передал приз внук журналиста Юлиана Семенова, а также разговор режиссера с президентом фестиваля и дочерью Вячеслава Тихонова Анной Тихоновой.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения актера Юрия Никулина. В честь этого его сыну, генеральному директору и художественному руководителю Московского цирка на Цветном бульваре Максиму Никулину вручили приз «Кумир поколения».

Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени Александрова подарили специальный приз «За укрепление имиджа России в мире и сохранение исторической памяти».

На фестивале вне конкурса в доме-музее Вячеслава Тихонова покажут французский фильм «Штирлиц – русский Джеймс Бонд».

Свои концертные номера на открытии фестиваля показали известные музыканты Петр Налич, Ив Набиев, Эд Шульжевский, Петр Елфимов, Елена Максимова, симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под руководством дирижера Филиппа Петрова и другие.

Фильмы фестиваля

Во время фестиваля зрителям будут показывать военные фильмы, которые вышли в 2020 году: «Зоя» (реж. Леонид Пляскин, Максим Бриус), «Подольские курсанты» (реж. Вадим Шмелев), «Блокадный дневник» (реж. Андрей Зайцев) и «Клятва» (реж. Роман Нестеренко). Всего на конкурс представлено 12 фильмов из 9 стран и 12 сериалов.

Другие фильмы и сериалы покажут под открытым небом на «Кинопаркинге» на парковке ДК «Октябрь» ул. Герцена, д. 15, и в «Кинопарке» на территории парка культуры и отдыха на ул. Кирова, д. 85. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, встречи режиссерами, продюсерами и артистами.

За годы работы фестиваля более 27 тыс. человек стали его участниками, было представлено 63 полнометражных и 40 многосерийных фильмов, 63 картины получили высшие награды. В Павловском Посаде побывало более 350 режиссеров, актеров, общественных деятелей, кинематографистов.