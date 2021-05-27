РИАМО - 27 мая. Биофизики центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного предложили методы создания новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковные ученые из МФТИ вместе с международными исследователями (из Индии, США, и Китая) провели уникальные исследования биохимических и биофизических характеристик жизненно важных рецепторов сердечно-сосудистой системы человека, которые участвуют в процессах старения организма и развитии вирусных инфекционных заболеваний.

Более точное знание их структуры позволит точнее подбирать особые вещества-реагенты, осуществляющие связь с рецептором и передачу сигнала, обеспечивая корректное и безопасное лечение пациентов.

В ходе исследования специалисты изучали молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверяли их реакцию на разные типы веществ, в том числе на специально синтезированные препараты. Результаты этих исследований позволят разработать и создать лекарственные препараты нового поколения.

«Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывают широкие перспективы для новых открытий», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что региональное правительство, в свою очередь, активно поддерживает как проведение самих разработок за счет грантов и премий, так и вовлечение в научную деятельность молодых специалистов за счет программы «Социальная ипотека» и других мер поддержки.