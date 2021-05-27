РИАМО - 27 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети Instagram билеты на спектакль «Фауст».

Спектакль пройдет 8 июня в Московском губернском театре по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 121.

Для участия в розыгрыше билетов пользователям Instagram нужно опубликовать скриншот сторис с информацией о розыгрыше и отметить аккаунты Московского губернского театра и РИАМО.

Троих победителей редакция выберет случайным образом 1 июня. Каждый получит по одной паре билетов в руки.

Журналисты РИАМО освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.