РИАМО - 27 мая. Суд приговорил 30-летнюю москвичку, которая сбросила двоих 4-летних дочерей с эстакады на проспекте Защитников в столице, к принудительному лечению, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ЧП произошло в сентябре 2019 года ночью. Женщина находилась в состоянии наркотического опьянения и сбросила дочек с моста с высоты около 4 метров на асфальт. Она хотела спрыгнуть сама, но ее остановили прохожие. Девочки получили средние и легкие повреждения и были госпитализированы.

На сегодняшний день дети находятся на попечении родственника.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдала временным психическим расстройством.

По части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) ее приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Приговор в законную силу не вступил.