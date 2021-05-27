РИАМО - 27 мая. В четверг прошла торжественная церемония вступления Максима Красноцветова в должность главы городского округа Пушкинский.

Нового главу округа избрали депутаты муниципалитета на заседании 21 мая.

«Уважаемые жители, вступая в должность главы, клянусь уважать и защищать права и свободы, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы городского округа. Благодарю за оказанное доверие и поддержку!» - написал Красноцветов в своем Instagram-аккаунте.

В ноябре прошлого года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».

В апреле этого года в городском округе прошли выборы в совет депутатов муниципалитета.

Максим Красноцветов родился в 1976 году в Костромской области. Он работал на руководящих должностях в строительных компаниях и организациях ЖКХ, в администрации Королева. В декабре 2018 года его избрали главой Ивантеевки.