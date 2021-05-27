РИАМО - 27 мая. Благоустройство дворов на 7 млрд рублей, собранных с платных парковок, пройдет в 2021 году во всех 125 районах столицы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В 2020 году за счет парковок благоустроили около 200 дворов столицы. Там сделали детские площадки и газоны.

Что именно обновлять, местные жители решают через голосования на портале «Активный гражданин» или через муниципальных депутатов.

В Донском районе, Братееве, Орехово-Борисове Южном, Чертанове Центральном обновят газоны, тротуары и асфальт, установят новые дорожные знаки. Также там обустроят 14 новых пешеходных переходов, большинство из которых приподнятые и безопасные.