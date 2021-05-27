РИАМО - 27 мая. Дорожное покрытие в 2021 году заменят более чем на 22 км дорог в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт проведут на 12 участках дорог.

«Из них семь участков региональных дорог длиной 15 км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в округе построят три новых тротуара длиной свыше 5 км, что сделает передвижение жителей безопасным и комфортным», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сейчас работы идут в поселке Горки Ленинские. Покрытие обновили на участках дороги Ям – Горки Ленинские с 3,4 км по 5,3 км (от ул. Березовой до Центральной улицы) и на трех участках развязки автодорог Ям - Горки Ленинские и Горки Ленинские - Чурилково. Работы провели с использованием щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20, которую применяют на больших магистралях.

Для 3,3 тыс. жителей поселка Горки Ленинские построят свыше 3,8 тыс. погонных метров тротуаров. Их делают на участке от Каширского шоссе до южного въезда в поселок.

Тротуар длиной более 3 тыс. погонных метров пройдет вдоль всей Центральной улицы от КП «Ривер Парк» к музею-заповеднику «Горки Ленинские», Киногородку, школе и музею В.И. Ленина. 800-метровый тротуар строят на участке дороги Горки Ленинские - Чурилково между Зеленым шоссе и 7-м кварталом КП «Южные горки».

Рабочие заменили покрытие на участке дороги Горки Ленинские - Чурилково с 0 км по 2,2 км (вблизи д. Чурилково) и на съезде Каширское шоссе - А105, этот участок выбрали на портале «Добродел» в 2020 году свыше 370 жителей.

Также продолжается ремонт и устройство выравнивающего слоя на дороге «М-2 «Крым» – Федюково».