РИАМО - 27 мая. Владельцев электросамокатов в России могут законодательно обязать носить защитную амуницию и шлем во время езды, это защитит их от увечий при падении и столкновении с чем-либо, передает Федеральное агентство новостей.

Данное предложение поступило от главы общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, который направил соответствующее письмо на имя главы Минтранса России Виталия Савельева.

Водители электросамокатов на сегодняшний день часто становятся виновниками ДТП и получают серьезные травмы. Ношение защитной амуниции, в том числе шлема, налокотников и наколенников, позволит снизить тяжесть ранений в случае каких-либо инцидентов.

Ранее на сайте Мосгордумы запустили опрос о необходимости введения законодательных ограничений для передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Скорость планируется снизить до 15 км/ч.

В России электросамокаты приобрели большую популярность в последнее время. При этом в данный момент до сих пор нет четких требований безопасности и правил эксплуатации этого типа транспорта.