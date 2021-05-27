РИАМО - 27 мая. К концу 2021 года в Подмосковье будет 13 библиотек нового поколения, к действующему списку добавится библиотека-филиал №14 в городском округе Королев, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В прошлом году были созданы модельные библиотеки на базе пяти муниципальных библиотек. Произошло это в рамках нацпроекта «Культура».

Так, в 2020 году библиотеками нового поколения стали: Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского в Сергиево-Посадском городском округе, ЦБС им. А. Белого в городском округе Балашиха, Сергиевская сельская библиотека в городском округе Коломна, Городская библиотека-филиал в городском округе Егорьевск, а также Решоткинская сельская библиотека им. Ю.П. Артюхина в округе Клин.

Еще семь модельных библиотек в прошлом году открылись благодаря муниципальному финансированию. К ним относятся Дедовская городская библиотека №1 в городском округе Истра, Центральная детская библиотека в Красногорске, Раменская центральная детская библиотека, Центральная городская библиотека им. Ф.И. Тютчева, Дмитровская городская библиотека-филиал №4, библиотека жилого комплекса «Пригород «Лесное» в Ленинском городском округе, а также Центральная библиотека Егорьевска.

Национальный проект «Культура» ставит цель сделать культуру доступной в крупных городах и отдаленных населенных пунктах РФ.