РИАМО - 27 мая. Представители предпринимательского сообщества совместно с членами «Единой России» обсудили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут включены в предвыборную программу партии на выборах в Госдуму. Об этом сообщается на сайте ЕР.

Экспертное обсуждение предложений предпринимателей прошло 26 мая на площадке «Единой России».

«Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти 6 тыс. претендентов чуть менее трети - представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Одна из предложенных инициатив прозвучала от участника предварительного голосования, руководителя крестьянского хозяйства, депутата Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Якова Кугубаева. Он предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров, что позволит снизить цены на сельхозпродукцию.

«В период ковидных ограничений продуктовый дефицит, я считаю, не состоялся только благодаря фермерским продуктам. Но они продавались не всегда в отведенных для этого местах. Поэтому нам нужно вернуться к теме развития мобильной торговли», — сказал Кугубаев.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», участник праймериз Ильнар Гирфанов предложил создать цифровой паспорт предпринимателя с целью оформления мер поддержки в дистанционной форме.

Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян обратила внимание на проблемы малодоходных самозанятых, которые при регистрации теряют надбавки, например, по потере кормильца или уходу за нетрудоспособными, что значительно сокращает их доход.

Еще один участник предварительного голосования - предприниматель, депутат Алтайского краевого заксобрания Артем Шамков предложил увеличить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25-30%, что позволит ускорить развитие предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Также на встрече с предпринимателями прозвучало предложение упростить процедуру получения заключения Роспотребнадзора для новых предприятий, а первый административный штраф при проверке бизнеса заменить на предупреждение. Размер самих штрафов, по мнению профессионального сообщества, не должен быть «разорительным». Кроме того, прозвучала идея создать стандарты обучения предпринимательскому делу.

Все предложения экспертов и представителей бизнеса проанализируют и включат в предвыборную программу «Единой России». Проект программы утвердят на съезде ЕР, который пройдет 19 июня.