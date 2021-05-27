РИАМО - 27 мая. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление УФАС России по Подмосковью об отказе в привлечении АО «Мособлгаз» к административной ответственности, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Поводом к возбуждению дела стала жалоба физлица на нарушение обществом правил технологического присоединения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.

Антимонопольное ведомство установило, что в действиях «Мособлгаза» нет состава административного правонарушения, так как компания выполнила все мероприятия в срок.

В связи с новыми обстоятельствами управление вынесло постановление об отказе привлекать фирму к ответственности. Заявитель не был согласен с этим решением и поэтому обратился в суд, который в итоге подтвердил законность решения УФАС.