РИАМО - 27 мая. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Мосгорнаследия по делу о понуждении собственника провести работы по сохранению жилого дома Яковлевых, В.Е. Трусова с лавками, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Здание представляет собой объект культурного наследия регионального значения. Оно располагается по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 3, и входит в ансамбль Немецкого рынка.

«Собственнику части нежилых помещений, расположенных в жилом доме Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками неоднократно выдавались предписания с требованием провести работы по сохранению. За неисполнение предписаний он привлекался к административной ответственности», – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что обращение в суд стало следствием бездействия собственника, а также неисполнения им требований по сохранению здания.

На текущий момент исковые требования Мосгорнаследия удовлетворены в полном объеме. Теперь собственнику предстоит разработать, а после согласовать проектную документацию по сохранению и приспособлению здания к современному использованию. Кроме того, он должен демонтировать навесное оборудование на фасадах, которое было размещено незаконно.

Немецкий рынок появился в треугольном квартале между улицами Фридриха Энгельса, Ладожской и Волховским переулком. Здания находятся в историческом районе Немецкой слободы.