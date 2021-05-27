РИАМО - 27 мая. В продаже поступила транспортная карта «Тройка», дизайн которой разработал подмосковный музей «Новый Иерусалим», на ней изображен фрагмент картины «Подсолнухи» художника Константина Горбатова, сообщает пресс-служба музея «Новый Иерусалим».

Карту выпустили к открытию в музее большой выставки к 145-летию Константина Горбатова, она начнет работать в июне 2021 года. В создании экспозиции принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Русский музей и другие музейные собрания. «Новый Иерусалим» - главный музей, где хранятся работы художника.

Карту можно приобрести в сувенирных магазинах музея. Их выпустили тиражом 5 тыс. штук.

С 2020 года оплатить вход в музей, на выставки и мероприятия можно с помощью карты «Тройка».