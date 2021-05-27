РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым утверждается новый перечень должностных лиц, входящих в состав областного правительства. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, региональное правительство возглавляет первый вице-губернатор Московской области – председатель правительства Московской области. В обязанности занимающего эту должность входит организация работы правительства. Ранее Мособлдума согласовала на данный пост кандидатуру Ильдара Габдрахманова.

Также установлено, что министерство социального развития возглавляет зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития Московской области. Региональные депутаты ранее утвердили на эту должность кандидатуру Ирины Каклюгиной.

Министерство здравоохранения будет возглавлять заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона. Согласование на данную позицию прошла Светлана Стригункова.

Также постановлением губернатора определено, что подмосковный комитет по архитектуре и градостроительству возглавляет министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству, Главное управление государственного строительного надзора - министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, ГУ территориальной политики - начальник Главного управления территориальной политики Московской области.

В обновленном перечне должностных лиц, входящих в состав правительства Московской области, насчитывается 27 пунктов.

Биографии

Ильдар Габдрахманов занимает пост первого вице-губернатора Московской области с 2018 года. До этого, с 2013 года, он был вице-губернатором Подмосковья. Ранее Габдрахманов был депутатом Госдумы IV, V и VI созывов. С ноября 2012 года по сентябрь 2013 года был первым зампредседателя правительства Московской области.

Ирина Каклюгина возглавляет подмосковное министерство образования с 2019 года. До этого она была советником министра социальной защиты населения региона, работала в администрации губернатора, была замминистра социального развития Подмосковья, замминистра здравоохранения и первым замминистра образования региона.

Светлана Стригункова была назначена главой подмосковного Минздрава в начале 2020 года. Она начала государственную гражданскую службу в министерстве экономики Московской области, пройдя путь от ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования до начальника управления госпрограмм. Затем Стригункова была замминистра экономики и финансов Подмосковья, первым замминистра экономики и финансов региона, первым замминистра здравоохранения Московской области.