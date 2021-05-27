РИАМО - 27 мая. Дистанционное обучение, как дополнительная опция, может внести разнообразие в образовательный процесс, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«То есть у тебя есть стандартное образование, <…> плюс у тебя появляется возможность дистанционно учиться. <…> Ты можешь послушать (лекции - ред.) из интересных университетов, авторов каких-то произведений, тем более, если знаешь язык (иностранный – ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

В прошлом году из-за пандемии коронавируса школьники и студенты перешли на обучение в дистанционном формате. В январе этого года они вернулись к очному режиму обучения.