РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что слушает не только рок-музыку, а также назвал Виктора Цоя и Владимира Высоцкого классикой.

«Все, что содержательно, интересно – все мне нравится, разные жанры», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

Он добавил, что также слушает поп-музыку, а еще разные треки диджеев.

В этом году в регионе планируется провести более 40 областных, всероссийских и международных фестиваля. В Подмосковье пройдут международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину, фестиваль «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана в музее-заповеднике «Горки Ленинские», фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» и другие.