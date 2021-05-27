РИАМО - 27 мая. Опасность гаждетов заключается в том, что человек замыкается, не умеет общаться, поэтому детям нужно ограничить доступ к смартфонам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это огромная проблема, если этого немного, то <...> это интересно, есть развивающие игры, компьютерные игры, <...> но есть, конечно, никуда не годные», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, опасность гаджетов заключается в том, что человек замыкается, не умеет общаться, найти общую тему.

«Задача, конечно, это ограничивать. Я считаю, что это нормально в детском возрасте», - добавил губернатор.

Он отметил, что и взрослым нужно ограничивать использование гаджетов, так как они тоже часто сидят в телефоне.