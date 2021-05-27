РИАМО - 27 мая. Российская столица заняла первое место в рейтинге регионов страны с самыми дорогими квартирами на первичном рынке, сообщает Nation News.

За кв. м жилой площади в новостройке в Москве нужно заплатить 217,74 тыс. рублей.

На втором месте в топе расположился Санкт-Петербург (136,23 тыс. рублей за кв. м), на третьем – Подмосковье (99,67 тыс. рублей за кв. м).

В топ-5 еще вошли Сахалинская область и Якутия.

А самые дешевые квартиры можно купить в новых жилых домах в Ингушетии (28,52 тыс. рублей за кв. м), Кабардино-Балкарии (30,39 тыс. рублей за кв. м) и Дагестане (30,74 тыс. рублей за кв. м).

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