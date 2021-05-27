РИАМО - 27 мая. Предварительное голосование партии «Единая Россия» помогает избирателям познакомиться с кандидатами и узнать их репутацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Право выбирать, право отдать свой голос, посмотреть, кого ты выдвигаешь во власть, мы считаем очень важным. И принцип праймериз, который сейчас проходит, чтобы заранее знать, что за кандидат выдвигается. <…> Чтобы это не был, как говорят, кот в мешке. Ты должен знать его качество, его репутацию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Процедура праймериз ЕР началась в Подмосковье 24 мая и продлится до 30 мая. Для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 984 кандидата. По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы различного уровня. В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что Подмосковье наряду с Приморьем проявляет самую высокую активность на праймериз. По оценке политолога, в Московской области надо ожидать жесткой конкурентной борьбы среди кандидатов.