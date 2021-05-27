РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что хотел бы съездить на отдых на Байкал, в Каир и Луксор.

«Если в России, то я все-таки еще раз хочу съездить на Байкал, только уже в Бурятию. Очень живописные места», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что очень интересными местами для отдыха также считает Каир и Луксор в Египте.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что в этом году Московская область будет для отдыхающих и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. По его словам, большое количество людей будет отдыхать в регионе предстоящим летом.