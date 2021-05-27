РИАМО - 27 мая. Знание как минимум одного иностранного языка является залогом успеха в современном мире, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Английский язык, я считаю, до сих пор номер один. Все видят тренд в изучении китайского языка. <...> Мне кажется, это суперважно (знание иностранных языков - ред.). Я даже не представляю современного успешного человека, который не знает второго языка», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он пояснил, что знание языков позволяет читать литературные произведения в оригинале, слушать различные лекции, чтобы получать новые знания и удовлетворять свою любознательность.