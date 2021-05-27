РИАМО - 27 мая. В 2023 году в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха появится станция Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас мы инвестируем деньги в МЦД-3 и в МЦД-4 - это коснется и Наро-Фоминского района, и, соответственно, Балашихи. В 2023 году эти работы должны быть завершены и, соответственно, в Ольгине. Там есть железнодорожная станция, она самая перегруженная у нас в Подмосковье», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, будущая станция МЦД будет очень востребована в микрорайоне. Также есть огромный запрос на строительство данного пригородного сообщения.

Он отметил, что XXI век - это век скоростей.

«Инфраструктура, дороги, общественный транспорт, должны соответствовать самым высоким стандартам. Тогда это обеспечивает и качество жизни, и развитие экономики», - добавил губернатор.

МЦД-4 свяжет Апрелевку Наро-Фоминского округа и микрорайон Железнодорожный Балашихи.