РИАМО - 27 мая. В Минэнерго России исключили рост цен на АЗС выше уровня инфляции, а также дефицит бензина текущим летом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Летний спрос и увеличение мировых цен на нефть оказывают давление на внутрироссийский рынок топлива. При этом рост стоимости в опте сдержан посредством донастройки демпфирующего механизма. Это также исключает дефицит бензина в летний сезон и удорожание топлива на АЗС сверх уровня инфляции.

Внутренний топливный рынок в РФ к концу мая остается под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков топлива и нефти, в том числе из-за роста внешних котировок на нефть и ее производные.

Кроме того, накануне летнего отпускного периода действуют внутренние факторы роста спроса на топливо.

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