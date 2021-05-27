РИАМО - 27 мая. Ребенок будет находится в школьном лагере в Подмосковье под бдительным присмотром опытных педагогов, для них организуют игры и экскурсии, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Если оба родителя работают, а оставить ребенка во время летних каникул не с кем, то для него прекрасно подойдет детский летний лагерь в школе. Ребенок интересно проведет тут время и найдет новых друзей.
По ее словам, смены в лагере длятся от 14 до 21 дня. Обычно лагеря работают с 9 до 18 часов.
Стоимость на путевку в лагерь устанавливает городской округ. Она может быть бесплатной и с частичной оплатой.
Узнать информацию о приеме в летний лагерь можно у классного руководителя или директора школы, где учится ребенок.
Этим летом в Подмосковье будет работать более тысячи школьных лагерей. Сезон разбит на три смены. Первая смена начнется 28 мая.
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