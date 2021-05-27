РИАМО - 27 мая. Полицейские задержали и арестовали за мелкое хулиганство 19-летнего москвича, который приставал к девушкам в вагонах столичной подземки, хлопая их руками по ягодицам, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 18-летняя пассажирка, которая сообщила, что на Таганско-Краснопресненской линии к ней приставал неизвестный мужчина. Записи камер наблюдения показали, что молодой человек шлепнул девушку по ягодицам рукой, после чего сразу выбежал из вагона.

По словам молодого человека, подобные действия в московском метро он совершал на протяжение долгого времени.

Хулигана арестовали по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

По данными СМИ, арестованного молодого человека в соцсетях прозвали «охотником за ягодицами».