РИАМО - 28 мая. В Московской области в пятницу проведут свадебный фестиваль в стиле популярного сериала «Бриджертоны», этом мероприятием будет открыт свадебный сезон в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГС региона.

Согласно данным Forbes, сериал за первый месяц показа посмотрели 63 млн зрителей. На сегодняшний день он является одним из самых обсуждаемых сериалов. В нем представлены аристократы XIX века, которые пытаются найти свою любовь.

В пятницу проведут светский прием по случаю бракосочетания десяти пар. Молодожены под залпы пушек из конфетти зарегистрируют брак на стене знаменитой «Маринкиной башни» в Коломенском кремле и на воздушном шаре.

Симфонический оркестр сыграет для молодоженов музыку из сериала, которая заменит марш Мендельсона.

Участники необычной свадьбы также смогут станцевать под саундтрек к сериалу – песню Fairy Tale Александра Рыбака. Танцпол, подготовленный к мероприятию, будет напоминать шахматную доску – на таком танцевал актер Реге Пейдж, сыгравший в сериале роль Саймона Бассета.

Еще на свадьбе выступят обладатель премии «Золотой граммофон» Доминик Джокер, участник венецианских фестивалей – театр Salamandra, зеркальное шоу Go show.

На фестивале можно будет бесплатно угоститься мороженым, смастерить шляпку-вуалетку или поздравительную открытку.