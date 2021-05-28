РИАМО - 28 мая. В честь Дня пограничника в пятницу в столице прогремит праздничный салют, его запустят на Поклонной горе и ВДНХ, сообщается на сайте Минобороны России.

Столичное небо в честь праздника украсят салютами свыше 20 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола фейерверков будут в диаметре более 300 м.

Фейерверки выстрелят из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм, которые находятся на базе автомобиля КамАЗ.

В России День пограничника официально отмечают с 1994 года. Именно в этом году президент страны подписал указ об учреждении праздника. Это профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России.