РИАМО - 27 мая. Глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов принял участие в предварительном голосовании партии, руководитель муниципалитета отдал свой голос в центре компьютерной помощи избирателям, расположенном на базе Одинцовской библиотеки №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на территории городского округа работает 41 такой центр. Иванов ознакомился с процедурой электронного голосования, которое проходит с 24 по 30 мая, и поделился впечатлениями от функционала системы.

«Сегодня отдал свой голос на праймериз партии «Единая Россия». Система электронного голосования действительно удобная. Надо зайти на сайт предварительного голосования, и там сама программа подсказывает, что делать дальше», — сказал Иванов.

Участие в праймериз

Он добавил, что для участия надо обязательно иметь аккаунт на портале государственных услуг, чтобы подтвердить свою личность.

По его словам, участвовать в предварительном голосовании, стать выборщиком может любой житель округа. Для этого нужно достичь возраста 18 лет и иметь аккаунт на портале госуслуг.

Помощь голосующим

Секретарь одинцовского отделения партии добавил, что центры сделаны для того, чтобы помогать жителям, у которых возникают сложности с процедурой электронного голосования. Операторы дежурят на местах и готовы ответить на все технические вопросы. Принять участие в голосовании можно и с помощью личного гаджета – главное, чтобы было соединение с интернетом.

«В основном за помощью обращаются жители в возрасте. Буквально за несколько минут операторы им все профессионально, доходчиво объясняют. Всего на территории Одинцовского городского округа работает 41 центр, где с 09:00 и до 20:00 можно проголосовать электронно», — резюмировал Иванов.

Проведение праймериз

Электронное голосование проходит на портале pg.er.ru по максимально открытой модели. Выборщики Одинцовского округа определят, кто представит партию на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в Единый день голосования 19 сентября.

«Участие в предварительном голосовании стало моим первым опытом дистанционных выборов. Считаю, что это прекрасная форма, подходящая занятым людям, а также людям с ограниченными возможностями, которым физически тяжело добираться до избирательного участка. Я внимательно изучила заявленные кандидатуры, но сама процедура заняла у меня меньше минуты. Хочется верить, что будущее именно за электронным голосованием», - отметила директор Зареченской школы Ирина Коротеева.

Важно добавить, что желающие проголосовать очно смогут это сделать 30 мая – с 8 до 20 часов – в помещениях, где располагаются участковые счетные комиссии. В Одинцовском городском округе организовано 35 УСКов.

Каждый желающий может отдать свой голос за выбранного им кандидата в комиссии, к которой прикреплен адрес регистрации выборщика. Место расположения своей участковой счетной комиссии уточнить в одинцовском местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Одинцово, Можайское ш., д. 151, тел. 8-495-252-88-04.