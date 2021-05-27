РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в школьные годы ему больше нравились гуманитарные науки.

«У меня была замечательная, очень душевная учительница русского языка и литературы. Я больше гуманитарий. Мне больше давались эти дисциплины. <…> И, опять же, в школе, как ни крути, мне, как и всякому пацану, нравился спорт. Я занимался спортом», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что он также интересовался и точными науками.​

Ранее Воробьев рассказал, за что любит хоккей, а также почему именно этот вид спорта помог ему воспитать характер.