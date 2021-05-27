РИАМО - 27 мая. Хоккей – один из самых популярных видов спорта, который вызывает много эмоций, требует характера, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хоккей – это прекрасная игра. <…> Почему я выбрал хоккей? Потому что я вырос в Сибири. Там многие играют в хоккей, потому что он – наш национальный вид спорта. И, конечно, скорости, команда, все то, что окружает хоккей, эмоции, характер - мне было всегда очень интересно, интересно до сих пор. Трус не играет в хоккей. Я его очень люблю. И считаю, что это один из самых популярных видов спорта», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что в Подмосковье на сегодняшний день создано 73 крытых ледовых арены, все они загружены. Самой популярной спортивной школой является спортшкола «Лед».​

На ледовых аренах региона могут заниматься профессионалы и любители. Там проводят тренировки по хоккею, фигурному катанию, бенди, керлингу, конькобежному спорту.

На некоторых катках в Московской области работает система «Добрые часы». В это время дети из малообеспеченных семей и люди старшего возраста могут бесплатно посещать ледовые арены.

В Московской области за последние семь лет было построено около 50 ледовых арен.