РИАМО - 27 мая. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление РЖД участка на ул. Подольской на юго-востоке столицы для развития ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, земельный участок для строительства предоставили ОАО «РЖД» на 11 месяцев и 28 дней.

Сейчас участок свободен от застройки.

Участок необходим для развития МЦД-2, Курско-Рижского направления МЖД и МЦД-5 Пушкино-Домодедово Павелецкого направления МЖД.