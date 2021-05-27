РИАМО - 27 мая. Стало известно точное место проведения «Нашествия»-2021 – главный рок-фестиваль России пройдет рядом с деревней Глазово-2 в подмосковном городском округе Серпухов, пишет «Российская газета».

Фестиваль пройдет с 30 июля по 1 августа. На двух сценах в этом году выступят более 80 музыкантов: «Сплин», «Алиса», Lumen, «Мельница», Louna, «Наив», Сергей Бобунец, «Слот», «Кис-кис», «Северный флот» и многие другие. Хедлайнером стала Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

Организаторы напоминают, что фестиваль пройдет с учетом соблюдения всех санитарно-противоэпидемических мер. Будут выполнены дополнительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все билеты на 2020 год будут действовать в этом году. Сюда относятся билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие.

В этом году зрителей ждет также театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и другие зрелищные мероприятия.

Всероссийский фестиваль музыки под открытым небом «Нашествие» проводится с 1999 года. В 2020 году фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области в июле, но был отменен из-за пандемии Covid-19.

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