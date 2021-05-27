РИАМО - 27 мая. Перед судом предстанет 39-летний житель подмосковного Сергиева Посада, который обвиняется в распространении ложного сообщение о минировании (ст. 207 УК РФ) сети офисов одного из банков по всему городу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону горячей линии финансовой организации и сообщил о минировании всех филиалов одного из банков, находящихся в Сергиевом Посаде», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Чтобы проверить информацию, были незамедлительно задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды полиции. Информация об угрозе не подтвердилась.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. До суда ему запрещено выполнять определенные действия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сергиево-Посадский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.