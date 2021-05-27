РИАМО - 27 мая. За последние 10 лет автобусы в среднем стали ходить на 15-20% быстрее, этому поспособствовали маршрутная сеть «Магистраль» и выделенные полосы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Это дало не только скорость, но и надежность — автобусы и электробусы не зависят от трафика и стабильно ходят каждые 5-8 минут», — говорится в сообщении.

К примеру, на Щелковском шоссе 1 км выделенных полос уменьшил время в пути на 18 минут и почти вдвое увеличил скорость движения.

А на Каспийской улице 1,1 км этих полос уменьшил время в пути на 18 минут. Это повысило скорость в 2,3 раза. При этом на Каширском шоссе время в пути уменьшилось на 10 минут.